Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda iftar

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan ve beraberindekiler, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerle iftar yaptı, hükümlülerin istek ve şikayetlerini dinledi.

Arslan, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlerle bir araya geldiği iftarda yaptığı konuşmada, insan haklarının korunmasının, ayrımcılıkla mücadelenin, işkence ve kötü muamelenin önlenmesinin kurumlarının görevleri arasında yer aldığını belirterek, bu kapsamda çeşitli kurumlara ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kurum ziyaretlerinin ardından raporlama çalışmaları yaptıklarını anlatan Arslan, "Hükümlülerden gelecek şikayet ve talepleri raporlayarak ilgili mercilerle paylaşıyoruz. Gerekli durumlarda da mevzuat değişikliği önerileri rapor ediyoruz." dedi.

Arslan, ziyaret gerçekleştirdikleri yerlerin arasında nezarethane ve geçici barınma merkezlerinin de bulunduğunu, oradaki koşulları da incelediklerini bildirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz da TİHEK Başkanı Arslan ve beraberindekilerin ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek, tutuklu ve hükümlülerin talep ve isteklerini dinlemelerinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Cezaevlerinin hem çalışanlar hem de tutuklu ve hükümlüler için zor olduğunu anlatan Yılmaz, tutuklu ve hükümlüleri cezaevinde bulundukları süre içinde topluma kazandırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Yılmaz, ziyarette Arslan'a hükümlülerin yaptığı yağlı boya tablosu hediye etti.

