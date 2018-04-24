Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde yeni projeler başlatıldı

Sincan Belediyesi, vatandaşların daha iyi sağlık hizmeti alması için Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde yeni projeler başlattı.

Sincan Belediyesi, engelli vatandaşların sorunlarına kulak vererek, Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesine akülü araçları için şarj istasyonu tahsis etti. İstasyon, hastanenin Fatih yerleşkesinin Acil Servis içerisinde kullanılmaya başlandı. İstasyonda üç adet akülü sandalyeyi aynı anda şarj edebilecek şarj ünitesi mevcut olup, tüm şarj ünitelerinin çıkışları oluşabilecek kısa devrelere karşı korumalı. Bunların yanında hastaneye hem engelli, hem de hasta otoparkı düzenlemesi yapılırken, bahçedeki tüm çardaklar çevre dostu malzemeler kullanılarak yenilendi ve park ve bahçe düzenleme çalışmaları da tamamlandı.

Belediye ile hastane arasında yapılan görüşmeler neticesinde hastanenin ihtiyacına binaen Fatih yerleşkesine toplam 300 metrekare büyüklüğünde prefabrik sosyal alanın çalışmalarına başlanacak. Prefabrik sosyal alan içerisinde mescit, kalite ve verimlilik odası, toplantı odası ve başhekimlik birimi yer alacak.

Sincan’a yapılması düşünülen ’480 Yataklı Devlet Hastanesi ve 90 Ünitelik Ağız Diş Sağlığı Merkezinin ihalesi de tamamlandı. Yetkili firma belirlenerek inşaat çalışmaları başladı. Projenin tahmini bitiş tarihi ise 2020 yılı sonu olarak belirlendi.