Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'nın mutlu günü

Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı'nda dünyaya gelen 10 geyik yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı, lamadan kızıl ve ala geyiğe, kangurudan tavus kuşuna kadar 47 çeşit hayvana ev sahipliği yapıyor.
Okulların kapanmasıyla çocukların aileleriyle birlikte uğrak noktası olan; mesire yerleri, spor kompleksi, düğün salonu gibi farklı mekanların bulunduğu 53 bin dönümlük alanda kurulu Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı'nda, 5 ala geyik, 4 benekli ala geyik ve 1 kızıl geyik yavrusu dünyaya geldi.
Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği yavrular, tüm gün anneleriyle birlikte vakit geçirirken, çocukların da ilgi odağı oldu.
- Hayvanat Bahçesi 24 saat ziyarete açık
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı'nın çoğu Başkentli tarafından bilinmediğine dikkati çekerek yaz aylarında özellikle çocukların hayvanları yakından tanıması ve sevmesi için ailelere çocuklarını getirmeleri çağrısında bulundu.
Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'nın 24 saat ziyarete açık ve ücretsiz olduğunu belirten Şener, hayvanat bahçesinde 47 türden 585 hayvan bulunduğunu ve hayvanların çok iyi şartlarda bakıldığını kaydetti.
Gelecek dönemde mevcut hayvanların dışında 5 veya 6 tür hayvan çeşidini daha getirmeyi düşündüklerini, bunlar arasında deve, yak ve maymun türlerinin olmasını planladıklarını ifade eden Şener, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'ndaki hayvanlardan bazılarının da LÖSEV, Kanserle Savaş Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına rehabilitasyon amaçlı verildiğini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğünce, hayvan sayısındaki artış oranına göre bazı hayvanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile görüşülerek doğal yaşam parklarında doğaya bırakılıyor.
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