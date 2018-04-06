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Sincan laleler ile renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

Sincan’da baharın gelmesiyle Sincan Belediyesi ilçeyi çiçek bahçesine dönüştürdü.

Sincan’da baharın gelmesiyle Sincan Belediyesi ilçeyi çiçek bahçesine dönüştürdü. Birkaç ay önce ekimi gerçekleşen laleler Sincan sokaklarını sarıdan kırmızıya, mordan beyaza boyadı.
Sincan’da baharla birlikte rengârenk laleler açtı. İlçeyi lale bahçesine dönüştürmeyi hedefleyen Sincan Belediyesi, 2 milyon lale ekimi gerçekleştirdi. Baharın gelmesiyle laleler açtı, Sincan adeta gelin gibi süslendi. Sincan’ın simgesi haline gelen laleler çeşitli noktalarda toprakla buluştu. Milyonlarca lale Sincan’ın güzelliğine güzellik kattı. Kaldırım kenarları, kavşaklar, park ve meydanlar açan lalelerle renklendi. Laleler Sincan’ı kartpostalı aratmayan görüntüye bürüdü.
Sincan halkı memnun
Laleler Sincanlılar tarafından büyük beğeni topluyor. İlçenin dört bir yanında açan yaklaşık 2 milyon lale vatandaşların fotoğraf karelerini de süslüyor. Ressamların tablolarını aratmayan görüntüyü kaçırmak istemeyen Sincanlılar parklara akın ediyor. Parklarda zaman geçiren Sincanlılar mis gibi kokusunun yanı sıra görüntüsüyle de beğeni toplayan laleler arasında keyifli saatler geçiriyor. Çevreyi güzelleştirme gayreti içinde olan Sincan Belediyesi’ne destek veren halk, laleleri dikkat ve özverisi ile koruyor. Rengârenk laleler mayıs ayı ortalarına kadar ilçeye renk katmaya devam edecek.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Her yıl şehrimizin dört bir yanına diktiğimiz laleler ile ilçemiz daha zarif ve güzel görünüyor. Baharın gelmesiyle belediye olarak kentimizin daha güzel görünmesi ve ilgi çekmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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