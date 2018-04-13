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Sincan’da halk pazarlarına ulaşmak çok kolay

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

Sincan Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla halka hizmet götürmeye devam ediyor.

Sincan Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla halka hizmet götürmeye devam ediyor. İlçede neredeyse her semte kurulan pazar alanlarının yanı sıra her gün ücretsiz pazar servisi hizmeti veriliyor.
Sincan Belediyesi Sincan halkının yükünü hafifletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, vatandaşların semt pazarlarına rahat ulaşım sağlaması amacıyla ücretsiz servis hizmeti sunuyor. Özellikle kadınların rağbet ettiği servisler, her gün Sincanlılara hizmet veriyor. Sincanlılar belirli bir güzergahta hareket eden servislerle pazarlara ulaşıp tekrar evlerine dönebiliyor, böylece poşet taşıma zahmetinden kurtuluyor. İlçe genelindeki tüm pazar yerlerinde hizmet veren servisler gün boyu sefer düzenliyor. Sabah saat 10.00’dan 18.00’e kadar Sincanlılara hizmet veriliyor.

Başkan Ercan servisleri yerinde inceledi
Her gün mutlaka esnaf ziyaretinde bulunmaya özen gösteren Başkan Ercan, Tandoğan Mahallesi’nde kurulan Salı pazarına gitti. Başkan Ercan pazar esnafıyla tek tek görüştü, vatandaşlarla sohbet etti. Pazar ziyareti sırasında ücretsiz servis hizmetini de yerinde denetleyen Başkan Ercan ücretsiz servis hizmetinden yararlanan vatandaşlara memnun olup olmadıklarını sordu, servis şoförlerine de hayırlı işler diledi.
Sincanlılar ise ücretsiz pazar servislerinden son derece memnun olduklarını söyledi. Özellikle kadınlar kimseye muhtaç olmadan pazara gelip alışveriş yaptıklarını vurgulayarak; Belediye Başkanı Murat Ercan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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