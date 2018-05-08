Sincap yavruları Doğa Koruma ekiplerine emanet

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da bir ağacın devrilmesi sonucu anneleri ölen sincap yavrularının bakımını üstlendi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde DKMP ekiplerince yapılan arazi denetimleri sırasında yıkılan bir ağacın altında anneleri ölen 5 sincap yavrusuna rastlandı.
Yavrulara sahip çıkan Doğa Koruma ekipleri, yavruları iki saatte bir besledi ancak, veteriner kontrolünden de geçirilen yavrulardan ikisi çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Bakımı yapılan diğer üç yavru ise sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sürdürüyor.
Yavrular, tabiatta yaşayabilecek erginliğe ulaştıklarında doğal ortamlarına bırakılacak.
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