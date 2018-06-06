Sincar'da terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi arasında çatışma

DUHOK (AA) - Irak'ta Musul vilayetinin Sincar ilçesinde Haşdi Şabi milisleri ile terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri) militanları arasında çatışma çıktı.

Sincar'daki Ezidi Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Haşdi Şabi ile YBŞ'ye bağlı gruplar arasında çatışma çıktığını söyledi.

Sincar'da durumun karışık olduğunu belirten Şeşo, "Her an çatışmaların tekrar başlama ihtimali var. Gerginlikler sürüyor." dedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kısa süren çatışmanın ardından akşam saatlerinde çok sayıda YBŞ militanı ve taraftarlarından oluşan bir grup Sincar meydanına toplandı. Irak ordusu ise bu grubu dağıtmaya çalıştı.

Ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmeyen çatışmanın ardından sözde iki YBŞ komutanı Irak ordusu tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Haşdi Şabi'nin, Sincar'da bulunan Ezidi Peşmerge güçlerinin ilçeyi terk etmesini istediği ancak söz konusu gücün bunu reddettiği belirtildi.

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