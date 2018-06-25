Sincik halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Korkut, daha önce de olduğu gibi seçimlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiklerini belirterek, "Dün yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde ilçemizde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 94,5 oy çıktı. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu durum ilçenin dünya barışına sağladığı katkıdır. İlçe halkımız, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamıştır. AK Parti'ye oy vermede ise Sincik ilçesi yüzde 88'lik bir oy oranı elde etti. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincik ilçesinin oyunu istikrar, güven ve dünyadaki bütün mazlumlardan yana kullandığını söyledi.

Erdoğan'ın başarısını sevinçle karşılayan vatandaşlar, kendisini ilçeye davet etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde Sincik ilçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 94,5 destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sonuçların ardından kendilerini telefonla arayarak Sincik halkına teşekkür ettiğini aktaran Korkut, "Cumhurbaşkanımıza bu ince, duyarlı davranışından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Seçim sonucu ile kirli kumpasların ve terör örgütlerinin planlarının yerle bir olduğunu ifade eden Korkut, yeni bir dünyanın kurulduğunu ve bu yeni dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yerinin bambaşka olacağını söyledi.

- "Oylarımız hep Erdoğan'a verildi"

İlçede halkından İsmet Çalıkuşu da Sincik halkının Recep Tayyip Erdoğan'a sevdalı olduğunu belirterek, "Çok çalıştık. Sonuç itibariyle ilçede AK Parti birinci çıktı. Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Oylarımız hep Erdoğan'a verildi. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Kendisinden Allah razı olsun. İnşallah Erdoğan, ilçemize gelir, bizi tekrar mutlu eder." dedi.

Mahmut Bayer de Sincik ilçesinin seçimlerde "alnının akıyla şampiyon olduğunu" ifade ederek, terör örgütlerinin ve dış güçlerin yenildiği bir seçim sonucu alındığını belirtti.