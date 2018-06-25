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Sincik halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 14:57 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının ardından büyük sevinç yaşanıyor - Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut: - "Dün yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde ilçemizde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 94,5 oy çıktı. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun etmiştir"

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yüzde 95'e yakın destek verdikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilçelerine bekliyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde Sincik ilçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 94,5 destek verdi.

Erdoğan'ın başarısını sevinçle karşılayan vatandaşlar, kendisini ilçeye davet etti.

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincik ilçesinin oyunu istikrar, güven ve dünyadaki bütün mazlumlardan yana kullandığını söyledi.

Korkut, daha önce de olduğu gibi seçimlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiklerini belirterek, "Dün yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde ilçemizde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 94,5 oy çıktı. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu durum ilçenin dünya barışına sağladığı katkıdır. İlçe halkımız, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamıştır. AK Parti'ye oy vermede ise Sincik ilçesi yüzde 88'lik bir oy oranı elde etti. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sonuçların ardından kendilerini telefonla arayarak Sincik halkına teşekkür ettiğini aktaran Korkut, "Cumhurbaşkanımıza bu ince, duyarlı davranışından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Seçim sonucu ile kirli kumpasların ve terör örgütlerinin planlarının yerle bir olduğunu ifade eden Korkut, yeni bir dünyanın kurulduğunu ve bu yeni dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yerinin bambaşka olacağını söyledi.

- "Oylarımız hep Erdoğan'a verildi"

İlçede halkından İsmet Çalıkuşu da Sincik halkının Recep Tayyip Erdoğan'a sevdalı olduğunu belirterek, "Çok çalıştık. Sonuç itibariyle ilçede AK Parti birinci çıktı. Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Oylarımız hep Erdoğan'a verildi. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Kendisinden Allah razı olsun. İnşallah Erdoğan, ilçemize gelir, bizi tekrar mutlu eder." dedi.

Mahmut Bayer de Sincik ilçesinin seçimlerde "alnının akıyla şampiyon olduğunu" ifade ederek, terör örgütlerinin ve dış güçlerin yenildiği bir seçim sonucu alındığını belirtti.

İlçede esnaflık yapan Bekir Güzel ise Sincikliler olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini belirterek, "Oylarımızı Erdoğan'a verdik. İnşallah, Erdoğan daha da başarılı olur. Biz kendisini gerçekten çok seviyoruz. Sincik ilçesine destek bekliyoruz. İnşallah daha büyük hizmetler ilçemize yapılır. Başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünde yaşayan Nurettin Baydemir ise Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve seçimde sevgilerini sandığa yansıttıklarını ifade etti.

Sincik ilçesine daha fazla hizmetin getirilmesini beklediklerini dile getiren Baydemir, "İlçeye bağlı köylerde hayvancılık geçim kaynağıdır. Bu yüzden bu konuyla ilgili taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bize yardım etmesini istiyoruz. Kendisine her zamankinden daha fazla seviyoruz." dedi.

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Adıyaman'ın Sincik ilçesi Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi Recep Tayyip Erdoğan

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