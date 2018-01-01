Sinek tuzağa takıldı, rekolte arttı (Yeniden)

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Karaburun'daki üreticiler için uyguladığı 'zeytin sineğine besi tuzağı' yöntemi, henüz ilk yılında hurma zeytindeki rekolte ve kalitede yarı yarıya artış sağladı. 50 bin zeytin ağacının dallarına asılan şişelerle besi tuzağı kuruldu, 302 üretici hem verimi hem de katileyi artırdı.

Zeytin üreticilerinin büyük sorunu olan 'zeytin sineğine' karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü Besi tuzağı ile mücadele projesi'nde büyük başarı sağlandı. Zeytin Okulu işbirliğiyle yürütülen proje sayesinde, Karaburun bölgesindeki zeytin sineği zararı büyük ölçüde giderildi. Rekolte artı, üreticilerin yüzü güldü. Pilot bölge seçilen Karaburun'un İnecik, Kösedere ve Eğlenhoca Köyü'nde toplam 50 bin adet zeytin ağacının tamamında toplu mücadele edilebilmesi amacıyla pet şişelerin içerisindeki besi tuzağı ile yakalanan sinekler, meyveye zarar vermeden etkisiz hale getirildi. Karaburunlu 302 üretici de, hem zeytin ağacı sineğiyle en doğal yöntemle mücadele etmiş oldu hem de ürün kalitesini ve verimini artırdı, ürün kaybının önüne geçti. Tuzak şişelerin köydeki zeytin bahçelerinin tamamına asıldığı ve ekolojik şartların uygunluğu halinde zeytin sineği zararının en aza indirileceği bildirildi.