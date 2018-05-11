SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek sinemasını Yugoslavya, Bosna Savaşı (1992-1995) ve savaş sonrası olarak üç dönemde inceleyen "Sinema Bosna" belgeselinin galası Saraybosna'da yapıldı.
Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hazırlanan belgeselin Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonuyla Kino Meetin Point'de gerçekleşen galasına çok sayıda sinemasever katıldı.
Yönetmenliğini İsmail Furkan Yurdakul'un üslendiği belgeselin Kurgu Yönetmenliğini Muhammed Hafızoğlu üstlenirken, proje tasarımını da Abdurrahim Uysal yaptı.
Yurdakul, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, Bosna Hersekli Yönetmen Ademir Kenovic'in "Kusursuz Çember" filminden çok etkilendiğini ve bu yüzden Bosna sinemasını belgeselle anlatmaya karar verdiğini belirterek, çekimler öncesi ekibiyle uzun bir süre Bosna sineması hakkında araştırma yaptıklarını kaydetti.
Çekim sürecinin çok olumlu ve güzel bir ortamda geçtiğini anlatan Yurdakul, Bosna Hersek'in kendine özgün bir sineması olduğuna dikkati çekti.
Yurdakul, daha önce bu alanda çalışma yapılmadığını anımsatarak, projenin asıl amacının Bosna sinemasını Türkiye'ye tanıtmak ve geleceğe tarihi bir belge bırakmak olduğunu ifade etti.
Belgeselin Kurgu Yönetmeni Muhammed Hafızoğlu da galanın Saraybosna'da yapılmasının büyük bir artı olduğunu belirterek, belgesele olan ilgiden memnun kaldıklarını dile getirdi.
Bosna Hersek filmlerinde hem Batı hem Doğu etkisi olduğunu vurgulayan Hafızoğlu, bu unsurun filmlerde görülebildiğini söyledi.
Bosna sinemasını Türk halkına tanıtmayı hedefleyen belgeselde, ünlü Bosna Hersekli yönetmenler Aida Begic, Ahmed İmamovic, Ademir Kenovic, Pijer Zalica ve Srdjan Vuletic ülke sineması ve filmleri hakkında konuşuyor. Belgesel filmde ayrıca söz konusu yönetmenlerin filmlerinden kesitlere yer veriliyor.
Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme
Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum