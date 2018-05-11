HABER

"Sinema Bosna" belgeselinin galası Saraybosna'da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 21:18 | Son Güncelleme

"Sinema Bosna" belgeselinin galası Saraybosna'da yapıldı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek sinemasını Yugoslavya, Bosna Savaşı (1992-1995) ve savaş sonrası olarak üç dönemde inceleyen "Sinema Bosna" belgeselinin galası Saraybosna'da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hazırlanan belgeselin Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonuyla Kino Meetin Point'de gerçekleşen galasına çok sayıda sinemasever katıldı.

Yönetmenliğini İsmail Furkan Yurdakul'un üslendiği belgeselin Kurgu Yönetmenliğini Muhammed Hafızoğlu üstlenirken, proje tasarımını da Abdurrahim Uysal yaptı.

Yurdakul, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, Bosna Hersekli Yönetmen Ademir Kenovic'in "Kusursuz Çember" filminden çok etkilendiğini ve bu yüzden Bosna sinemasını belgeselle anlatmaya karar verdiğini belirterek, çekimler öncesi ekibiyle uzun bir süre Bosna sineması hakkında araştırma yaptıklarını kaydetti.

Çekim sürecinin çok olumlu ve güzel bir ortamda geçtiğini anlatan Yurdakul, Bosna Hersek'in kendine özgün bir sineması olduğuna dikkati çekti.

Yurdakul, daha önce bu alanda çalışma yapılmadığını anımsatarak, projenin asıl amacının Bosna sinemasını Türkiye'ye tanıtmak ve geleceğe tarihi bir belge bırakmak olduğunu ifade etti.

Belgeselin Kurgu Yönetmeni Muhammed Hafızoğlu da galanın Saraybosna'da yapılmasının büyük bir artı olduğunu belirterek, belgesele olan ilgiden memnun kaldıklarını dile getirdi.

Bosna Hersek filmlerinde hem Batı hem Doğu etkisi olduğunu vurgulayan Hafızoğlu, bu unsurun filmlerde görülebildiğini söyledi.

Bosna sinemasını Türk halkına tanıtmayı hedefleyen belgeselde, ünlü Bosna Hersekli yönetmenler Aida Begic, Ahmed İmamovic, Ademir Kenovic, Pijer Zalica ve Srdjan Vuletic ülke sineması ve filmleri hakkında konuşuyor. Belgesel filmde ayrıca söz konusu yönetmenlerin filmlerinden kesitlere yer veriliyor.

KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!
Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!
Meral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadıMeral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bosna hersek film İsmail Furkan Yurdakul Sinema Bosna

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

İlginizi Çekebilir

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

'Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!'

'Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!'

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.