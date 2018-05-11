Çekim sürecinin çok olumlu ve güzel bir ortamda geçtiğini anlatan Yurdakul, Bosna Hersek'in kendine özgün bir sineması olduğuna dikkati çekti.

Yurdakul, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, Bosna Hersekli Yönetmen Ademir Kenovic'in "Kusursuz Çember" filminden çok etkilendiğini ve bu yüzden Bosna sinemasını belgeselle anlatmaya karar verdiğini belirterek, çekimler öncesi ekibiyle uzun bir süre Bosna sineması hakkında araştırma yaptıklarını kaydetti.

Yönetmenliğini İsmail Furkan Yurdakul'un üslendiği belgeselin Kurgu Yönetmenliğini Muhammed Hafızoğlu üstlenirken, proje tasarımını da Abdurrahim Uysal yaptı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hazırlanan belgeselin Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonuyla Kino Meetin Point'de gerçekleşen galasına çok sayıda sinemasever katıldı.

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek sinemasını Yugoslavya, Bosna Savaşı (1992-1995) ve savaş sonrası olarak üç dönemde inceleyen "Sinema Bosna" belgeselinin galası Saraybosna'da yapıldı.

Yurdakul, daha önce bu alanda çalışma yapılmadığını anımsatarak, projenin asıl amacının Bosna sinemasını Türkiye'ye tanıtmak ve geleceğe tarihi bir belge bırakmak olduğunu ifade etti.

Belgeselin Kurgu Yönetmeni Muhammed Hafızoğlu da galanın Saraybosna'da yapılmasının büyük bir artı olduğunu belirterek, belgesele olan ilgiden memnun kaldıklarını dile getirdi.

Bosna Hersek filmlerinde hem Batı hem Doğu etkisi olduğunu vurgulayan Hafızoğlu, bu unsurun filmlerde görülebildiğini söyledi.

Bosna sinemasını Türk halkına tanıtmayı hedefleyen belgeselde, ünlü Bosna Hersekli yönetmenler Aida Begic, Ahmed İmamovic, Ademir Kenovic, Pijer Zalica ve Srdjan Vuletic ülke sineması ve filmleri hakkında konuşuyor. Belgesel filmde ayrıca söz konusu yönetmenlerin filmlerinden kesitlere yer veriliyor.

