Sinema oyuncusu Coşkun Göğen'in acı günü

Sinema oyuncusu Coşkun Göğen'in yaşamını yitiren kızı Dünya Göğen'in cenazesi Antalya'da defnedildi.

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 38 yaşındaki Dünya Göğen'in cenazesi Antalya'ya getirildi.

Muratpaşa Camisi'ndeki cenaze törenine Coşkun Göğen, yakınları, aralarında Nuri Alço ve Uğurtan Sayıner gibi televizyon ve sinema dünyasından bazı isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan namazın ardından Dünya Göğen'in cenazesi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nuri Alço ile gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göğen, cenazeye katılanlara teşekkür etti.

Göğen, "Arkadaş dediğin böyle olur. Biz ikimiz 40 yıldır sinemanın kötü adamlarıyız. Bize kötü diyenler düşünsün. Kaygan zeminde yaşıyoruz." dedi.

Gelemeyen sanatçı arkadaşlarının telefon edip başsağlığı dilediğini belirten Göğen, "Çok sayıda telefon aldım herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Alço da insanların asıl kötü gününde yanında olmak gerektiğini ifade ederek, "Dostluk budur, gerekeni yapıyoruz. Gelemeyen çok sayıda arkadaşımız telefon ettiler. Yaz olduğu için uzaktalar, gönül koymamak gerekiyor. Gelenden de gelmeyenden de Allah razı olsun." diye konuştu.

