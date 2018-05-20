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Sinema oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:10 | Son Güncelleme

Sinema oyuncusu Kazım Aktan'ın Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kızı ise hastaneye kaldırıldı

ERZİNCAN (AA) - Sinema oyuncusu Kazım Aktan, Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi, kızı ise dumandan etkilendi.

Refahiye ilçesine bağlı Damlaca köyünde oturan 75 yaşındaki sinema oyuncusu Kazım Aktan'a ait 2 katlı evde, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyüp evi saran yangın sırasında Kazım Aktan ile kızı Melike Aktan (30) evde mahsur kaldı.

Kazım Aktan olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen kızı Melike Aktan ise komşularının yardımıyla evden çıkartıldı.

Gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kent merkezindeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aktan, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazım Aktan'ın cesedi ise otopsi yapılması amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ve itfaiye görevlileri yangının çıkış sebebini saptamak için araştırma başlattı.

- Yeşilçam filmlerinde rol almıştı

Kazım Aktan'ın Yeşilçam'ın seçkin filmlerinden, her ikisini de Mehmet Aslan'ın yönettiği, başrollerinde Kartal Tibet'in rol aldığı "Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı" filminde "Mançu", "Siyah Eldivenli Adam" filminde de "Karateci" rollerinde oynadığı belirtildi.

Kazım Aktan'ın 7 çocuk babası olduğu ve bir oğlunun da tekvando antrenörlüğü yaptığı öğrenildi.

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