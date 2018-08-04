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Sinema sanatçısı Coşkun Göğen'in kızı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 19:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyucusu Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen (36), Antalya'da toprağa verildi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- İSTANBUL'da, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyucusu Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen (36), Antalya'da toprağa verildi. Muratpaşa Camii'ndeki cenaze namazında, önceki gün hayatını kaybeden Antalyaspor'un eski başkanlarından Özcan Kırmızıoğlu da (84) son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilçam'ın usta oyucusu Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen ve Antalyaspor'un eski başkanlarından Özcan Kırmızıoğlu için Muratpaşa Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü, Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Uğurtan Sayıner'in aralarında olduğu bazı sinema sanatçıları, ailelerin çok sayıda yakını ve sevenleri katıldı. Coşkun Göğen ve yakınları Dünya Göğen'in tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Cenaze namazı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Coşkun Göğen, "40 senedir sinemanın kötü adamlarıyız. Bize kötü diyenler düşünsün" dedi. Kızının ölümü nedeniyle çok sayıda telefon aldığını, arayan herkese teşekkür ettiğini belirten Göğen, "Ben Nuri Alço'ya çok teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık. Buraya gelerek beni onure ettiği için. Kızımın da çok iyi dostudur, yemişliği- içmişliğimiz vardır. Dünya delikanlı olsaydı, yuvarlak olmazdı" diyerek cenaze törenine katılmayanlara sitem etti. Coşkun Göğen, yürüme güçlüğü çektiği halde cenaze namazına gelen, Bizimkiler dizisinin 'Cemil'i Uğurtan Sayıner'i karşıladı ve bu zor gününde yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Cenazeye katılan Nuri Alço ise "Söyleyecek bir şey yok. Önemli, güzel bir dostumuzun böyle bir gününde, kötü gününde yanında olmak gerekiyor. Gerekeni yapıyoruz. Dostluk budur yani. Herkes iyi gün dostu, mühim olan sinemadan da birçok arkadaşımızın burada olması. Gelemeyenler, çok telefon açan var. Murat Soydan, Perihan Savaş, Gökhan Güney olsun çok kişi aradı, tabii gelemediler. Uzakta olanlar var. Yaz sezonu. Gelenden de Allah razı olsun gelemeyenden de" diye konuştu. Dünya Göğen ve Özcan Kırmızıoğlu'nun cenazeleri, namazın ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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