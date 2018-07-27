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Sinema sanatçısı İzzet Günay, Bodrum'da söyleşiye katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 01:53 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevenleriyle bir araya gelen sinema sanatçısı İzzet Günay, Yeşilçam sinemasına dair anılarını paylaştı - Etkinlikte, başrollerinde Günay'ın da yer aldığı Türk sinemasının klasiklerinden "Vesikalı Yarim" filmi gösterildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde söyleşiye katılan sinema sanatçısı İzzet Günay, Yeşilçam sinemasını ve anılarını anlattı.

Günay, Yakaköy Mahallesi'ndeki Dibeklihan Sanat Merkezi'nde "Hamdi Topçuoğlu ile Gün Batımı Söyleşileri" adlı etkinliğe katıldı.

Türk sinemasının klasikleri arasında sayılan, başrollerinde Günay'ın da yer aldığı 1968 yapımı drama romantik türü "Vesikalı Yarim" filminin de gösterildiği geceye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Günay, film gösteriminin ardından yaptığı konuşmada, eski günlere gittiklerini söyledi.

Sinema sektöründe çok güzel günler geçirdiklerini belirten Günay, "İzlediğiniz film, Türk sinemasının muhteşem filmlerinden bir tanesi. Rejisör Ömer Lütfi Akad'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum." dedi.

- "Bu filmi her seyrettiğimde farklı şeyler görüyorum"

"Vesikalı Yarim" filmi oyuncularının birçoğunun hayatta olmadığını hatırlatan Günay, "Filmden çok az insan hayatta. Bir aktörün filmini seyretmesi, geride kalanları, gidenleri hatırlaması çok acı. Ayfer Feray ile aynı sahnede bir sinemada oynuyorsunuz, sinemada buluşuyorsunuz. Muhteşem oyuncular." ifadelerini kullandı.

Günay, bu filmi her seyrettiğinde farklı şeyler gördüğünü dile getirdi.

Bu tür bir organizasyona çağrıldığında hep bu filmin gösterildiğini belirten Günay, "Bana, 'Beğendiğiniz filmleriniz Sayın İzzet Bey' dedikleri zaman, birinci sırada 'Vesikalı Yarim' filmini söylüyorum. Bu filmden sonra Türkiye'de yazılanlara göre 15 tane 'Vesikalı Yarim' filmi yapılmış ama hiçbiri Ömer Lütfi Akad abinin ortaya koyduğu eser olmadı. Nüanslar çok farklı." diye konuştu.

İzzet Günay, sinema sektöründe bir yere gelmesinde tiyatro sanatçısı Haldun Dormen'in çok büyük katkıları olduğunu sözlerine ekledi.

Yaklaşık 3 saat süren söyleşide Günay, Yeşilçam sinemasına dair unutamadığı anılarını da paylaştı. Etkinlik sonunda sanatseverler, Günay'a merak ettikleri soruları yöneltti.

Söyleşiyi aralarında sanat, spor ve iş dünyasından tanınmış kişilerin de olduğu çok sayıda kişi izledi.

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