GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sinema ve dizi sektöründe Batının yaptığı işleri kopyalamak yerine, Türkiye ve bölgenin tarihinden beslenen eserlerle büyük işler ortaya çıkarılabileceğini söyledi.

Eren, "Kardeşim İçin Der'a" filminin galası için geldiği Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok geniş tarihi geçmişe sahip olan bir ülkenin vatandaşları olduklarını dile getirdi.

Bu tarihin ise geniş bir coğrafyaya yayılmış, tarihi ögelere sahip olduğunu anlatan Eren, bu tarihi ekrana yansıtacak işler yapmayı arzuladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin tarihinde çok sayıda gerçek hikaye olduğuna işaret eden Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunları ekranda görmek istiyoruz. Sadece Osmanlı'nın kuruluşu değil, daha eskilere giderek, bin-2 bin yıl geriye giderek kendimizi anlatmamız lazım. Çünkü medeniyet değerlerimiz en temelden birbirinden farklı. Bizde yardımlaşma üzerine bir gelenek var, gerçekten dünyada hakim olan anlayış ile Türk insanı ve bölge insanının sahip olduğu değerler arasında çok büyük farklılık var. Biz bunları ortaya çıkaran eserler oluşturmak istiyoruz. Yaptığımız dönem dizileri bunları anlatmaya çalışıyor. Diriliş Ertuğrul ile Osmanlı'nın kuruluşunu anlatırken, Payitaht ile Osmanlı'nın son dönemini anlatıyoruz."