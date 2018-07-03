Sinemada komediye yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Sinemaseverler, yılın ilk 6 ayında özellikle yerli komedi filmlerine yoğun ilgi gösterdi.

En çok izlenen 10 filmin 6'sını yerli filmler oluştururken, en çok gişe yapan film ise "Arif v 216" oldu.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, yılın ilk yarısında en çok izlenen film, Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı "Arif v 216" oldu. Film, vizyonda kaldığı süre içinde 4 milyon 967 bin 153 kişi tarafından seyredildi. Seyirciyle ilk kez Ocak ayında buluşan komedi ve bilim kurgu türündeki film, 18 Mayıs'taki ikinci vizyon tarihinin ardından toplam 62 milyon 976 bin 533 lira hasılat elde etti.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı komedi filmi "Ailecek Şaşkınız", yılın en çok seyredilen ikinci filmi oldu. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımı, 4 milyon 32 bin kişi izlerken filmden elde edilen gelir ise 44 milyon 670 bin 123 lira oldu.

İlk kez Ocak ayında seyirciyle buluşan "Deliha 2", 2 milyon 98 bin kişi tarafından izlendi. "Deliha" ve "Görümce" filmlerinin senaryosuna imza atan ve başrolünü üstlenen Gupse Özay'ın bu kez yönetmen koltuğuna da oturduğu film, kariyer yolunda ilerlemeye çalışan Zeliha'nın hikayesini anlatıyor. Komediseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmden elde edilen hasılat 24 milyon 532 bin 321 lira oldu.