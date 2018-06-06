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Singapur Trump-Kim zirvesine ev sahipliği yapacak olmaktan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, ülkesinin dünya barışına katkıda bulunmasından mutluluk duyduğunu açıkladı

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gerçekleştireceği zirvesinin Singapur'da yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Channel News Asia'daki habere göre, ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret eden Balakrishnan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya geldi.

Pompeo ve Bolton toplantının ardından yaptıkları açıklamada, Trump-Kim zirvesine Singapur'un ev sahipliği yapacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Balakrishnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da zirvenin ülkesinde düzenlenecek olmasının iki tarafın Singapur'a güveni gösterdiğini kaydederek, dünya barışının bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılacak zirvenin, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenleneceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Trump, 1 Haziran'da Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini söylemişti.

Singapur'daki tek bir zirvede her şeyin hallolacağını hiçbir zaman iddia etmediğini ifade eden Trump, "Bu bir süreç, zaman alacak. Asla tek bir görüşme demedim, bunu bir süreç olarak görüyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Singapur Merkez Bankası, zirvesi öncesinde hatıra madalyonu çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kuzey Kore Singapur

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