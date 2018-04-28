Singapur'da 32. ASEAN Zirvesi

ANKARA/SİNGAPUR (AA) - Singapur'da düzenlenen 32. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde iş birliği ve ortak vizyon vurgusu yapıldı.
Ev sahibi, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, zirvenin bitiminde düzenlenen basın toplantısında, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin endişe verici olduğunu belirtti.
Güney Asya ülkelerinin korumacılığın baskısına karşı koymak ve büyümeyi sürdürmek amacıyla bölgesel güçler Çin ve Hindistan ile daha yakından çalışacağını söyleyen Lee, "Küresel stratejik denge kayıyor, bölgesel denge de. Çin ve Hindistan gibi yeni güçlerin etkisi büyüyor. Bu da ASEAN üyeleri için yeni fırsatlar sunuyor." ifadesini kullandı.
Lee, ayrıca ASEAN liderlerinin zirvenin bu yılki sloganları olan "Dirençli ve İnovatif bir ASEAN" ile bağdaşan kararlar aldıklarını, bu kararların iş birliği ve ortak vizyonu geliştireceğini belirtti.
Bu çerçevede "Dirençli ve İnovatif ASEAN için Liderler Vizyonu"nun benimsendiğini, ASEAN Akıllı Kentler Ağı'nın oluşturulduğunu vurgulayan Lee, bu ağın üye ülkelerde yaşayan herkesin hayatını olumlu yönde değiştireceğini kaydetti.
Ayrıca hızlı dijitalleşme temposuna ayak uydurmak için bölgesel iş birliğini ve koordinasyonu derinleştirmek amacıyla ASEAN Liderleri, Siber Güvenlik İş Birliği Bildirisi'nin de kabul edildiğini dile getiren Lee, liderlerin zirve süresince yaptıkları toplantılarda bölgesel konular ve dış ilişkilerle ilgili yararlı tartışmalar yaptığını ifade etti.
Güney Çin Denizi'nde barışın korunması gerektiğini vurgulayan ASEAN liderleri, Myanmar'da gördükleri zulümden kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın evlerine dönebilmesi için gerekli şartların oluşturulması için Myanmar ve Bangladeş'in üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini vurguladı.
ASEAN'ın, kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.
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