Singapur'da 32. ASEAN Zirvesi

ANKARA/SİNGAPUR (AA) - Singapur'da düzenlenen 32. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde iş birliği ve ortak vizyon vurgusu yapıldı.

Ev sahibi, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, zirvenin bitiminde düzenlenen basın toplantısında, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin endişe verici olduğunu belirtti.

Güney Asya ülkelerinin korumacılığın baskısına karşı koymak ve büyümeyi sürdürmek amacıyla bölgesel güçler Çin ve Hindistan ile daha yakından çalışacağını söyleyen Lee, "Küresel stratejik denge kayıyor, bölgesel denge de. Çin ve Hindistan gibi yeni güçlerin etkisi büyüyor. Bu da ASEAN üyeleri için yeni fırsatlar sunuyor." ifadesini kullandı.

Lee, ayrıca ASEAN liderlerinin zirvenin bu yılki sloganları olan "Dirençli ve İnovatif bir ASEAN" ile bağdaşan kararlar aldıklarını, bu kararların iş birliği ve ortak vizyonu geliştireceğini belirtti.

Bu çerçevede "Dirençli ve İnovatif ASEAN için Liderler Vizyonu"nun benimsendiğini, ASEAN Akıllı Kentler Ağı'nın oluşturulduğunu vurgulayan Lee, bu ağın üye ülkelerde yaşayan herkesin hayatını olumlu yönde değiştireceğini kaydetti.