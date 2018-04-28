HABER

Singapur'da 32. ASEAN Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

ASEAN üyesi ülkelerin liderlerinin katıldığı zirvede, iş birliği ve ortak vizyon vurgusu öne çıktı - Singapur Başbakanı Lee: - "Küresel stratejik denge kayıyor, bölgesel denge de. Çin ve Hindistan gibi yeni güçlerin etkisi büyüyor. Bu da ASEAN üyeleri için yeni fırsatlar sunuyor"

ANKARA/SİNGAPUR (AA) - Singapur'da düzenlenen 32. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde iş birliği ve ortak vizyon vurgusu yapıldı.

Ev sahibi, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, zirvenin bitiminde düzenlenen basın toplantısında, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin endişe verici olduğunu belirtti.

Güney Asya ülkelerinin korumacılığın baskısına karşı koymak ve büyümeyi sürdürmek amacıyla bölgesel güçler Çin ve Hindistan ile daha yakından çalışacağını söyleyen Lee, "Küresel stratejik denge kayıyor, bölgesel denge de. Çin ve Hindistan gibi yeni güçlerin etkisi büyüyor. Bu da ASEAN üyeleri için yeni fırsatlar sunuyor." ifadesini kullandı.

Lee, ayrıca ASEAN liderlerinin zirvenin bu yılki sloganları olan "Dirençli ve İnovatif bir ASEAN" ile bağdaşan kararlar aldıklarını, bu kararların iş birliği ve ortak vizyonu geliştireceğini belirtti.

Bu çerçevede "Dirençli ve İnovatif ASEAN için Liderler Vizyonu"nun benimsendiğini, ASEAN Akıllı Kentler Ağı'nın oluşturulduğunu vurgulayan Lee, bu ağın üye ülkelerde yaşayan herkesin hayatını olumlu yönde değiştireceğini kaydetti.

Ayrıca hızlı dijitalleşme temposuna ayak uydurmak için bölgesel iş birliğini ve koordinasyonu derinleştirmek amacıyla ASEAN Liderleri, Siber Güvenlik İş Birliği Bildirisi'nin de kabul edildiğini dile getiren Lee, liderlerin zirve süresince yaptıkları toplantılarda bölgesel konular ve dış ilişkilerle ilgili yararlı tartışmalar yaptığını ifade etti.

Güney Çin Denizi'nde barışın korunması gerektiğini vurgulayan ASEAN liderleri, Myanmar'da gördükleri zulümden kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın evlerine dönebilmesi için gerekli şartların oluşturulması için Myanmar ve Bangladeş'in üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini vurguladı.

ASEAN'ın, kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı?
Karamollaoğlu'na şok! Son gün iptal edildiKaramollaoğlu'na şok! Son gün iptal edildi
Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı!Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
32. Zirve asean

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.