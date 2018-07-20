Singapur'da sağlık sistemine siber saldırı

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yaklaşık 1,5 milyon hastanın kamu sağlık sistemindeki kişisel bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalındığı bildirildi.
Channel News Asia televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı ile Haberleşme ve İletişim Bakanlığı, yaptıkları ortak açıklamada, geçen ay yaşanan siber saldırıda "SingHealth" adı verilen kamu sağlık sistemi ağına sızan bilgisayar korsanlarının 1,5 milyon hastaya ait kişisel veriye erişip kopyaladığı, 160 bin hastanın ise poliklinik ilaç dağıtım kayıtlarını ele geçirdiği belirtildi.
Kayıtlarda hastaların adları, sosyal güvenlik numaraları, adresleri, doğum tarihleri, cinsiyet ve ırk bilgilerinin bulunduğu kaydedildi.
Hastalık teşhisleri, doktor notları ve sağlık taramalarını içeren tıbbi kayıtların ise saldırıdan etkilenmediği ifade edildi.
Singapur Siber Güvenlik Ajansı (CSA) yetkilileri yürüttükleri soruşturmada daha önce dünyada sağlık sistemlerini hedef alan bu boyutta bir saldırı görülmediğine dikkati çekerek bilinçli, planlı ve hedefe yönelik saldırının küçük suç çeteleri ve bilgisayar korsanı grupları tarafından gerçekleştirilemeyecek kadar sofistike olduğunu kaydetti.
Uzmanlar, bu boyutta bir siber saldırıyı yürütebilecek olanaklara sahip ancak birkaç ülke bulunduğunu vurguladı.
Başbakan Lee Hsien Loong'un kişisel bilgilerinin de çalınanlar arasında olduğuna işaret eden yetkililer, saldırganların Lee'nin kişisel verilerine ve poliklinik ilaç dağıtım kayıtlarına ulaşmak için özel çaba harcadıklarının anlaşıldığı belirtti.
Saldırı sonrası siber güvenlik tedbirlerinin artırıldığı kaydedildi.
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