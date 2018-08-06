Singapur'da sağlık sistemine siber saldırı

SİNGAPUR (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yaklaşık 1,5 milyon hastanın kamu sağlık sistemindeki kişisel bilgilerinin çalınmasına yol açan siber saldırının arkasında devlet bağlantılı bilgisayar korsanlarının olduğu tahmin ediliyor.

Singapur Haberleşme ve İletişim Bakanı S. Iswaran, geçen ay yaşanan siber saldırıyla ilgili parlamentoda yaptığı açıklamada, yapılan soruşturma sonucu saldırının "ileri seviye sürekli tehdit grubu" tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini kaydetti.

Söz konusu grupların genelde devlet bağlantılı olduğu, bilgi hırsızlığı ve operasyon aksatma amaçlı geniş kapsamlı ve planlı siber saldırılara odaklandığına dikkati çeken Iswaran, saldırganların sağlık sisteminin anti-virüs donanımlarını ve diğer güvenlik araçlarını aşmak üzere özel kötü amaçlı yazılımlar geliştirdiklerini ifade etti.

Ulusal güvenlik konusunda doğuracağı sakıncalar nedeniyle saldırının arkasında hangi ülkenin olduğunu açıklayamayacağını belirten Iswaran, saldırı ile ilgili 2016 ABD Başkanlık Seçimleri'ne yapılan müdahaleyi ve 2014'de ABD Federal Personel İdaresi'nin 20 milyon personel kaydının çalınması vakalarını örnek gösterdi. Seçimlere yapılan müdahalenin arkasında Rusya'nın, personel kayıtlarının çalınması olayının arkasında ise Çin'in olduğu ileri sürülmüştü.

Bilgisayar korsanları Singapur'un "SingHealth" adı verilen merkezi kamu sağlık sistemi ağına sızarak aralarında Başbakan Lee Hsien Loong'un da olduğu 1,5 milyon hastaya ait kişisel bilgileri ele geçirmişti. Saldırıda ayrıca 160 bin hastaya ait poliklinik ilaç dağıtım kayıtları da çalınmıştı.

