Singapur'da tarantula besleyen adama para cezası

Singapur'da aracında ve evinde 98 tarantula bulunan adama 12 bin 800 dolar para cezası verildi.
Haber sitesi The New Paper, gümrük yetkililerinin Tuas'ta bir kontrol noktasında 34 yaşındaki Tam Jiaming'in aracında 6 tarantula bulduğunu, durumu Zirai-Gıda ve Veterinerlik Dairesine bildirdiğini yazdı.
Yetkililerinin evinde yaptığı aramada da 92 tarantula bulduğu Tam'e, 12 bin 800 dolar ceza verdiği kaydedildi.Tam'in beslediği tarantulaların bazılarının, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine Dair Sözleşme (Cites) çerçevesinde koruma altındaki hayvanlar arasında yer aldığı belirtildi.
Tarantulaların koruma altına alındığı ifade edildi.
Singapur'da yasa gereği evde tarantula beslenmesine izin verilmiyor.
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