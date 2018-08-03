HABER

Singapur'da tarantula besleyen adama para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

Singapur'da tarantula besleyen adama para cezası

Singapur'da aracında ve evinde 98 tarantula bulunan adama 12 bin 800 dolar para cezası verildi.

Haber sitesi The New Paper, gümrük yetkililerinin Tuas'ta bir kontrol noktasında 34 yaşındaki Tam Jiaming'in aracında 6 tarantula bulduğunu, durumu Zirai-Gıda ve Veterinerlik Dairesine bildirdiğini yazdı.

Yetkililerinin evinde yaptığı aramada da 92 tarantula bulduğu Tam'e, 12 bin 800 dolar ceza verdiği kaydedildi.Tam'in beslediği tarantulaların bazılarının, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine Dair Sözleşme (Cites) çerçevesinde koruma altındaki hayvanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Tarantulaların koruma altına alındığı ifade edildi.

Singapur'da yasa gereği evde tarantula beslenmesine izin verilmiyor.

PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadıKaraköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı
DEAŞ'ın katlettiği Ezidiler, Diyarbakır'da anıldıDEAŞ'ın katlettiği Ezidiler, Diyarbakır'da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Singapur tarantula

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.