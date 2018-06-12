ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir araya geldiği Singapur'da lüks bir otel, tarihi buluşmayı kutlamak adına ücretsiz 250 hamburger dağıttı.

Straits Times'ın haberine göre, Singapur'da bir otelin ücretsiz verdiği, ABD ve Kore damak tadına uygun 250 mini "Trump-Kim burger", 25 dakika içinde tükendi.

Otel yöneticisi Patrick Garcia Fiat, hamburgerin, zirvenin "hamburger gibi ahenkli olması umuduyla" yapıldığını söyledi.

Fiat, bedava hamburgerlerin "zirveyi kutlamak ve insanların yerken arkadaşlığın tadını çıkarmasını sağlamak" için zirve günü dağıtıldığını, gün içinde 250 mini burger daha servis edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de 38 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirmişti.

Trump ve Kim, Kore Yarımadası için tarihi önem taşıyan görüşmelerinin ardından kapsamlı bir belge imzalanmıştı. Belge, Kuzey Kore ve ABD'nin Kore Yarımadası'na barışın getirilmesi ve refahı artırması noktasında çok sayıda taahhüt içeriyor.

