HABER

Singapur'da vahşi hayvan ticaretine 8 bin ABD doları ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 16:45 | Son Güncelleme

Singapur'da vahşi hayvan ticaretine 8 bin ABD doları ceza

Singapur'da iki kişi, yasa dışı vahşi hayvan ticareti yaptıkları gerekçesiyle toplam 11 bin Singapur doları (yaklaşık 8 bin ABD doları) para cezasına çarptırıldı.

Channel News Asia'nın haberine göre, Tarım-Gıda ve Veterinerlik İdaresinden (AVA) yapılan açıklamada, evinde birer tane Hint yıldız kaplumbağası, akrep ve kırmızı karınlı kısa boyunlu kaplumbağa ile iki tane mısır yılanı bulunduran 27 yaşındaki Muhammad Effendi Roslan'a 6 bin Singapur doları ceza verildiği belirtildi.

Geçen yıl şubat ayında internet üzerinden yasa dışı satış yaptığına ilişkin alınan ihbar üzerine sürdürülen soruşturmanın adından Roslan'ın evine baskın düzenlenmiş ve hayvanlara el konulmuştu.

Açıklamada ayrıca, 52 yaşındaki Lawrence Wee Soon Chye'nin de yasa dışı 5 leopard geko ithalatı yapmaktan 5 bin Singapur doları para cezası aldığı bildirildi. Canlı gekolar, geçen yıl haziran ayında ülkedeki bir kontrol noktasında durdurulan araçta bulunmuştu.

Vahşi hayvanlar, "Singapur Vahşi Yaşam Rezervleri"nin koruması altına verildi.

PARTNERYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldularYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldular
Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklamasıAğustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması
Kanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturmaKanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akrep Hint yıldız kaplumbağası leopard geko Tarım-Gıda ve Veterinerlik İdaresi (AVA)

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.