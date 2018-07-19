Singapur'da vahşi hayvan ticaretine 8 bin ABD doları ceza

Singapur'da iki kişi, yasa dışı vahşi hayvan ticareti yaptıkları gerekçesiyle toplam 11 bin Singapur doları (yaklaşık 8 bin ABD doları) para cezasına çarptırıldı.

Channel News Asia'nın haberine göre, Tarım-Gıda ve Veterinerlik İdaresinden (AVA) yapılan açıklamada, evinde birer tane Hint yıldız kaplumbağası, akrep ve kırmızı karınlı kısa boyunlu kaplumbağa ile iki tane mısır yılanı bulunduran 27 yaşındaki Muhammad Effendi Roslan'a 6 bin Singapur doları ceza verildiği belirtildi.

Geçen yıl şubat ayında internet üzerinden yasa dışı satış yaptığına ilişkin alınan ihbar üzerine sürdürülen soruşturmanın adından Roslan'ın evine baskın düzenlenmiş ve hayvanlara el konulmuştu.

Açıklamada ayrıca, 52 yaşındaki Lawrence Wee Soon Chye'nin de yasa dışı 5 leopard geko ithalatı yapmaktan 5 bin Singapur doları para cezası aldığı bildirildi. Canlı gekolar, geçen yıl haziran ayında ülkedeki bir kontrol noktasında durdurulan araçta bulunmuştu.

Vahşi hayvanlar, "Singapur Vahşi Yaşam Rezervleri"nin koruması altına verildi.

