Singapur'daki tarihi zirve

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Singapur'daki tarihi zirvede ilk kez buluştuğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmelerine ilişkin, "Çok ilerleme kaydettik, gerçekten çok olumlu. Sanıyorum herkesin düşündüğünden daha iyi. Şimdi imza atmaya gidiyoruz." dedi.

Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de sabah saatlerinde Kim ile baş başa görüşen Trump, heyetler arası görüşmeler ve çalışma yemeğinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim ile basın mensuplarının yanına gelen Trump, zirveye ilişkin, "Çok ilerleme kaydettik, gerçekten çok olumlu. Sanıyorum herkesin düşündüğünden daha iyi. Şimdi imza atmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza atmaktan kastın ne olduğuyla ilgili ısrarlı sorulara yanıt vermeyen Trump'ın, Kim ile ortak bir metni kamuoyuna açıklayabileceği öne sürüldü.

Sabah saatlerinde Kim ile tarihi zirvede 38 dakika baş başa görüşen Trump, söz konusu görüşmeyi, "Zirve çok çok iyi gidiyor; (iki ülke arasındaki) ilişki harika." sözleriyle nitelendirmişti. Baş başa görüşmenin ardından ise heyetler arası görüşme yapılmış ve çalışma yemeği yenilmişti.