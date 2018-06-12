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Singapur'daki tarihi zirve

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 08:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Çok ilerleme kaydettik, gerçekten çok olumlu. Sanıyorum herkesin düşündüğünden daha iyi. Şimdi imza atmaya gidiyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Singapur'daki tarihi zirvede ilk kez buluştuğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmelerine ilişkin, "Çok ilerleme kaydettik, gerçekten çok olumlu. Sanıyorum herkesin düşündüğünden daha iyi. Şimdi imza atmaya gidiyoruz." dedi.

Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de sabah saatlerinde Kim ile baş başa görüşen Trump, heyetler arası görüşmeler ve çalışma yemeğinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim ile basın mensuplarının yanına gelen Trump, zirveye ilişkin, "Çok ilerleme kaydettik, gerçekten çok olumlu. Sanıyorum herkesin düşündüğünden daha iyi. Şimdi imza atmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza atmaktan kastın ne olduğuyla ilgili ısrarlı sorulara yanıt vermeyen Trump'ın, Kim ile ortak bir metni kamuoyuna açıklayabileceği öne sürüldü.

Sabah saatlerinde Kim ile tarihi zirvede 38 dakika baş başa görüşen Trump, söz konusu görüşmeyi, "Zirve çok çok iyi gidiyor; (iki ülke arasındaki) ilişki harika." sözleriyle nitelendirmişti. Baş başa görüşmenin ardından ise heyetler arası görüşme yapılmış ve çalışma yemeği yenilmişti.

Zirvenin sonunda Trump'ın Singapur'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının karşısına çıkması ve bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Geçen hafta Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore ile bu sürecin tek bir görüşmede biteceğini sanmıyorum, muhtemelen birkaç görüşme olabilir. Kuzey Kore ile ilişkilerimizin normalleştiğini görmek isteriz. Eğer işler iyi giderse Kim Jong-un'u ABD'yi ziyaret etmesi için davet edebilirim. Belki de ziyarete Beyaz Saray'dan başlar." değerlendirmesini yapmıştı.

Singapur'daki tarihi zirve

- ABD Başkanı Donald Trump: - "Çok ilerleme kaydettik, gerçekten çok olumlu. Sanıyorum herkesin düşündüğünden daha iyi. Şimdi imza atmaya gidiyoruz"

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Singapur'daki Trump-Kim zirvesi

Singapur'daki Trump-Kim zirvesi
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Singapur'daki Trump-Kim zirvesi

Singapur'daki Trump-Kim zirvesi
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Singapur'daki Trump-Kim zirvesi

Singapur'daki Trump-Kim zirvesi
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Singapur'da tarihi zirve başladı

Singapur'da tarihi zirve başladı
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Singapur'da tarihi zirve başladı

Singapur'da tarihi zirve başladı
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Singapur'da tarihi zirve başladı

Singapur'da tarihi zirve başladı
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Singapur'da tarihi zirve başladı

Singapur'da tarihi zirve başladı
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Singapur'da tarihi zirve başladı

Singapur'da tarihi zirve başladı
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Singapur'da tarihi zirve başladı

Singapur'da tarihi zirve başladı
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Singapur'da tarihi zirve başladı

Singapur'da tarihi zirve başladı
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Singapur'da tarihi zirve başladı

Singapur'da tarihi zirve başladı
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Singapur'da tarihi zirve başladı

Singapur'da tarihi zirve başladı
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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Kim Jong Un Kuzey Kore Singapur

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