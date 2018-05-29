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Sınır Güvenliği ve İş Birliği Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:38 | Son Güncelleme

Bulgaristan İçişleri Bakanı Valentin Radev: - “Türkiye’nin desteği olmasaydı düzensiz göç Avrupalılar için tehdit oluşturmaya devam edecekti” - “Türkiye ve Bulgaristan en uçtaki iki ülke. Daha büyük ülkelerin AB’nin güvenliğini desteklemeyi sürdüreceğinden eminim”

EDİRNE (AA) - Bulgaristan İçişleri Bakanı Valentin Radev, Türkiye’nin desteği sayesinde Avrupa’ya yönelik düzensiz göçün engellendiğini belirtti.

Radev, Edirne’de düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Avrupa sınır koruma ajansı Frontex’in Direktör Yardımcısı Berndt Körner’in de katıldığı Sınır Güvenliği ve İş Birliği Konferansı'nda konuşma yaptı.

Son yıllarda özellikle Suriye’deki savaştan kaynaklanan terör ve göç dalgaları nedeniyle Avrupa’nın şaşkınlık içinde kaldığını, Türkiye'nin rolünün herkesin farkında olduğunu söyleyen Radev, “Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır çok hassas.” dedi.

Göç dalgasının Türkiye üzerinden Avrupa’ya gittiğini kaydeden Radev, göç yönetimi için Türkiye’yi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Göçün kaynağında durdurulmasının önemine işaret eden Radev, “Türkiye’nin desteği olmasaydı düzensiz göç Avrupalılar için tehdit oluşturmaya devam edecekti.” diye konuştu.

Radev, Türkiye’de 3 milyondan fazla Suriyeli bulunduğunu hatırlatarak savaştan kaçan kişilere ev sahipliği yaptığı için Türkiye’ye teşekkür etti.

Valentin Radev, “Türkiye ile Bulgaristan arasında özel bir ilişki var. Avrupa’da bu ilişkinin, iyi komşuluk ilişkilerinin altını çiziyoruz.” ifadesini kullandı.

Radev şunları dile getirdi:

“Avrupa’nın bizi desteklemeye devam edeceğini umuyoruz. Eminim Avrupa da Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iyi ilişkilerin farkında ve desteğini sürdürecek. Türkiye ve Bulgaristan en uçtaki iki ülke. Daha büyük ülkelerin AB’nin güvenliğini desteklemeyi sürdüreceğinden eminim.”

Frontex Direktör Yardımcısı Körner de daha önce sınır yönetiminin her ülkenin kendi sorumluluğu olduğunu kaydetti ve artık küresel anlamda iş birliği yapılmasının önemine değindi.

Körner, Avrupa’nın 13 bin kilometre sınırı bulunduğunu, insan ve silah ticareti, uyuşturucu trafiği gibi sorunlarla mücadele ettiklerini vurguladı. Körner, düzensiz göçün engellenmesinin tek yolunun sınır yönetimi olmadığını, göçün asıl sebeplerine odaklanmak gerektiğini söyledi.

Çalışmalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Körner, iş birliği için birçok mekanizma bulunduğunu, entegre sınır yönetimi için sadece Avrupa ülkeleriyle çalışmadıklarını, Türkiye’de bağlantı ofisleri bulunduğu bilgisini verdi.

Akdeniz’de yasa dışı göçün engellenmesinde Türkiye’nin önemine vurgu yapan Körner, bu yılın başından bu yana 95 binden fazla göçmenin engellendiğini, bunun da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artış anlamına geldiğini ifade etti.

Körner, Frontex’in operasyonel kabiliyetinin yüzde 45’inin şu anda Ege Denizi'nde bulunduğunu, toplam desteklerinin yüzde 55’ini bu bölgeye verdiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Bulgaristan Edirne Frontex göç sınır Süleyman Soylu Valentin Radev

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