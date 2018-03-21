Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırında bazı alanlardaki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması süresinin uzatıldığı bildirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, süresi uzatılan özel güvenlik bölgesinde yaşayan vatandaşların haricinde bölgeye her türlü araç ve insan girişinin yasaklandığı belirtildi.

Özel güvenlik bölgesinde yaşayan vatandaşların haricinde bölgeye her türlü araç ve insan girişinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından ilgili kanun gereğince, Oğulpınar üs bölgesi çevresi, hac konaklama üs bölgesi, Aktepegediği köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Karakolu bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı) Akbaba (Sugediği köyü bölgesi arazi ve yolları) Zafer Toka (Kaletepe köyü arazi ve yolu) Bayraktar (İncirli köyü arazi ve yolu) Halepli (Perişan köyü bölgeleri arazi ve yolları) Sucu (Sucu köyü bölgeleri arazi ve yolları) Güntepe (Şarkhamamı köyü bölgesi arazi ve yolları ve karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (köyü arazi ve yolları) bölgelerinde, 21 Mart Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 4 Nisan Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, 21 Mart-4 Nisan tarihlerinde özel güvenlik gölgesi ilan edilen yerlerde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmalarının kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı kaydedildi.