HABER

Sınır hattındaki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:18 | Son Güncelleme

Hatay'ın Suriye sınırındaki bazı alanlarda "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının süresi uzatıldı

Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırında bazı alanlardaki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması süresinin uzatıldığı bildirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, süresi uzatılan özel güvenlik bölgesinde yaşayan vatandaşların haricinde bölgeye her türlü araç ve insan girişinin yasaklandığı belirtildi.

Özel güvenlik bölgesinde yaşayan vatandaşların haricinde bölgeye her türlü araç ve insan girişinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından ilgili kanun gereğince, Oğulpınar üs bölgesi çevresi, hac konaklama üs bölgesi, Aktepegediği köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Karakolu bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı) Akbaba (Sugediği köyü bölgesi arazi ve yolları) Zafer Toka (Kaletepe köyü arazi ve yolu) Bayraktar (İncirli köyü arazi ve yolu) Halepli (Perişan köyü bölgeleri arazi ve yolları) Sucu (Sucu köyü bölgeleri arazi ve yolları) Güntepe (Şarkhamamı köyü bölgesi arazi ve yolları ve karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (köyü arazi ve yolları) bölgelerinde, 21 Mart Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 4 Nisan Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, 21 Mart-4 Nisan tarihlerinde özel güvenlik gölgesi ilan edilen yerlerde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmalarının kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı kaydedildi.

Irak'tan Sincar'a operasyona destek!Irak'tan Sincar'a operasyona destek!
AK Parti'de devrim gibi karar!AK Parti'de devrim gibi karar!
İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay özel güvenlik bölgesi sınır hattı

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.