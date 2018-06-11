Sınır kapılarında bayram yoğunluğu

KİLİS/AZEZ (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis ve Suriye'deki sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

Bayramı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde yakınlarının yanında geçirmek üzere 18 Mayıs Cuma gününden itibaren ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 45 bin 970'e ulaştı.

Öncüpınar Gümrük Kapısı önüne gelen ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde tampon bölgeye alınan Suriyeliler, sırasıyla Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan merkezlere kabul ediliyor.

Burada işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını da yaptırdı. Sıcak havanın da etkisiyle zorlandığı gözlenen Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeliler, Esselame Gümrük Kapısı'nda yurda giriş işlemlerini yaptırmalarının ardından kendilerini karşılayan yakınlarınca alınarak evlerine götürüldü.