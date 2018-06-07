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Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 08:22 | Son Güncelleme

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ilk oyu Belçika'dan Konya'ya gitmek üzere Türkiye'ye giriş yapan Süheyla Kara verdi

EDİRNE/KIRKLARELİ (AA) - Kapıkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında oy verme işlemi başladı.

Trakya'daki sınır kapılarında belirlenen peronlara sandıklar konuldu, oy kullanılacak paravanlar yerleştirildi.

Belçika'dan Konya'ya gitmek üzere Türkiye'ye giriş yapan Süheyla Kara, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ilk oyu veren kişi oldu.

Seçimlerin vatana millete hayırlı sonuçlar getirmesini dileyen Kara, "Saat 02.00'de sınır kapısından giriş yaptık ancak oy verme işlemi için burada bekledik. İlk oyu vermek bana nasip oldu, çok mutluyum. Ülkemizi çok seviyoruz" dedi.

Bu arada, 24. Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 24. Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında, Kapıkule'de 2, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında ise 1'er sandıkta Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Sınır kapılarında tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy verebilecek, oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Dereköy Edirne Kapıkule Kırklareli

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