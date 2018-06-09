Sınır kapılarında tır kuyrukları

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 13, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 7 kilometreye ulaştı.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 520, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 280 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

- "Sınır kapıları sürekli yoğun"

Tır şoförü Ferudun Rızai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'dan aldığı ihracat yükünü Bulgaristan'a götürdüğünü söyledi.

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarının sürekli yoğun olduğunu ifade eden Rızai, "Dünden beri kuyruktayız. Kuyrukta beklemek ramazan ayında sıkıntılı oluyor. İftar ve sahurlarda zorlanabiliyoruz. Kuyruk sorununun çözülmesini istiyoruz." dedi.

Tır şoförü Mustafa Karayılan da Türkiye'den aldığı yükü Arnavutluk'a götürdüğünü belirterek, "Kuyrukta sıkıntılar çekiyoruz. Ekmek yok, aş yok... Uzun zamandır devam eden kuyruk sorununun artık çözülmesi gerekiyor." diye konuştu.

