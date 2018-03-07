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Sınır kapılarındaki PolNet arızası giderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Sınır kapılarındaki PolNet arızası giderildi

EDİRNE (AA) - Trakya'daki sınır kapılarındaki PolNet bilgi sistemindeki arızanın giderilmesiyle geçişler başladı.

Gümrük yetkililerinden alınan bilgiye göre, PolNet'te meydana gelen arıza nedeniyle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarında yaklaşık 3 saat sorgu yapılamadığı için giriş ve çıkışlara izin verilmedi.

Bu nedenle özellikle Kapıkule ve İpsala sınır kapısında araç kuyrukları oluştu.

PolNet sistemindeki kesintinin giderilmesi sonrası sınır kapılarında giriş-çıkışlar normale döndü.

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arıza Polnet sınır kapısı Tekirdağ

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