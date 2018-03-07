Sınır kapılarındaki PolNet arızası giderildi

EDİRNE (AA) - Trakya'daki sınır kapılarındaki PolNet bilgi sistemindeki arızanın giderilmesiyle geçişler başladı.
Gümrük yetkililerinden alınan bilgiye göre, PolNet'te meydana gelen arıza nedeniyle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarında yaklaşık 3 saat sorgu yapılamadığı için giriş ve çıkışlara izin verilmedi.
Bu nedenle özellikle Kapıkule ve İpsala sınır kapısında araç kuyrukları oluştu.
PolNet sistemindeki kesintinin giderilmesi sonrası sınır kapılarında giriş-çıkışlar normale döndü.
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