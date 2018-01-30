HABER

Sınır köyünde, hareketa bayrak ve pankartlı destek

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:15 | Son Güncelleme

İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar, Afrin'de 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral desteği için evlerine Türk bayrağı ve pankartlar astı.

Sınıra sıfır konumda olan Davutpaşa Mahallesi'nde yaşayan Bekar Şanverdi, evinin damına 'Gidin Amerika ve İsrail'e söyleyin, Muhammed'in Ordusu geri döndü' yazılı pankart astı. Sınır karakolunun geçiş güzergahında askerin geçtiği yolun kenarındaki evine pankart asan Bekar Şanverdi, "Türk bayrağı ve pankartları operasyona destek vermek için astık. Şu anda bulunduğumuz nokta Afrin'e sıfır durumda. Buradan geçen bütün Mehmetçiklerimize moral olması amacıyla astık. Çok doğru bir pankart olduğuna inanıyoruz. Biz bu bayrak altında doğduk ve yaşıyoruz. Bu bayrağı ben dalgalandırmayacaksam, kim dalgalandıracak? Muhammed'in ordusu artık Filistin'e kadar durmamalı. Oradaki kardeşlerimizi özgürlüğe kavuşturmalı" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu'daki eğitimcinin tabancalı fotoğrafı tepki çekti

Bolu'daki eğitimcinin tabancalı fotoğrafı tepki çekti

Av tüfeğiyle babasını vurmuştu! Mahkeme kararı verdi

Av tüfeğiyle babasını vurmuştu! Mahkeme kararı verdi

KKTC'de hükümet kurma çalışmaları

KKTC'de hükümet kurma çalışmaları

Eski İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu hayatını kaybetti

Eski İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu hayatını kaybetti

Vali Memiş'ten duyarlı vatandaşa ziyaret

Vali Memiş'ten duyarlı vatandaşa ziyaret

Boşanmak isteyen 30 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

Boşanmak isteyen 30 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.