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Sınır ötesi görev şark hizmetinden sayılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 12:50 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği, emniyet personelinin sınır ötesinde görev yaptığı sürenin, şark hizmeti süresinden sayılmasını içeren düzenleme getirdi

Emniyet personelinin sınır ötesinde görev yaptığı süre, şark hizmeti süresinden sayılacak.

"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sınır ötesi operasyonlarda görev yapan personelin bu hizmetleri, ikinci bölge (şark) hizmeti süresinden sayılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete şark görevi süresi

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