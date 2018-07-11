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Sınır ötesine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 09:08 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatInda terör örgütüne ait 28 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait 28 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedef imha edildi.

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Kandil sınır ötesi harekatı TSK

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