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Sınır ötesine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütüne ait hedefler imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter'daki paylaşımında, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekatta, bölücü terör örgütünce sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gara Metina Sınır ötesine hava harekatı

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