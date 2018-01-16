Sınır ötesine insani yardım

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgede barınan Suriyeli ailelere gıda yardımında bulundu.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Danışmanı Ali İmran Durman, yaptığı yazılı açıklamada, yardımların Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ve Cerablus ilçeleri başta olmak üzere Fırat Kalkanı Harekatı yürütülen bölgede yaşam mücadelesi veren Suriyelilere dağıtıldığını bildirdi.

Durman, mevsim şartlarının ağırlaşması ve çatışmalar nedeniyle bölgenin çok sayıda göç aldığını, bunun da bir çok sıkıntıyı beraberinde getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'nin al-Hasaka ve Rakka kentlerinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine başlayan göç devam ediyor. İHH olarak yaşanan bu göç ve insanlık dramı karşısında 400 aileye gıda kolisi dağıttık. Koliler, bir ailenin 30 günlük ihtiyacını karşılayabilecek kadar yağ, un, bakliyat, şeker ve çay gibi malzemeler mevcut. Bölgede iç savaşın başladığı dönemden bu yana aralıksız çalışmalar sürdürüyoruz. Bugün de Esed ve PYD kuşatmasındaki bölgeden göç etmek zorunda kalan ailelere gıda desteğinde bulunduk. Bir yandan savaşla, bir yandan kış mevsimiyle, bir yandan da açlıkla boğuşan Suriye halkının zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Ali İmran Durman, dağıtılan yardımlardan yaklaşık 2 bin 100 Suriyeli ihtiyaç sahibinin faydalandığını da aktardı.

(AA)