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Sınır ötesine operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 08:57 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 12 hedef imha edildi.

Sınır ötesine operasyon!

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Anahtar Kelimeler:
TSK kuzey ırak Hakurk operasyon

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ha bide tsk şu ülkede atatürk ce cumhuriyet rejimine ters düşen sarıklı yobazları, cemaat kisveti altında her naneyi yiyen menzilcileri , fetöcleri temizlese.
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