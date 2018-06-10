HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 09:53 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar neticesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik 10 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar neticesinde üç silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."


PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?
Madalya canavarı Simay, gururlandırdıMadalya canavarı Simay, gururlandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sınır ötesi operasyon Zap Hakurk ırak

En Çok Okunan Haberler

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü

Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

İşte Comolli'nin transfer listesi

İşte Comolli'nin transfer listesi

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

2018 Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri: Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi!

2018 Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri: Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi!

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Kandil'e adım adım! TSK, Kandil’e 4 km daha yaklaştı!

Kandil'e adım adım! TSK, Kandil’e 4 km daha yaklaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.