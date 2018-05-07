Sınır ötesine ramazan yardımı

Kahramanmaraş'ta belediye ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ramazan öncesi hazırlanan gıda, giysi ve ev eşyalarından oluşan 4 tırlık yardım malzemeleri Suriye'nin iç bölgelerine göç eden Doğu Gutalılar ile Afrin ve İdlib'e gönderildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi öncülüğünde Onikişubat Belediyesi, İsar Derneği, Hayrat İnsani Yardım Vakfı, Elbistan Gülbahar Sultan Derneği ve Elbistan YİBO kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan 4 tır için Fuar Merkezinden tören düzenlendi.
Hayrat İnsani Yardım Vakfı Suriye Koordinatörü Muhammet Ubeyd Köşker, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki mağdur ve mazlumlara ramazan öncesi yardım tırları göndermenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.
Barınma sorunuyla karşılaşan Gutalı ailelerin ilk etapta cami, okul, fabrika gibi büyük mekanlara daha sonra da yardım kuruluşları tarafından kurulan kamplara yerleştirildiğini dile getiren Köşker, Doğu Guta'dan tahliyesi yapılan sivil halkın üzerindeki elbiseleri dışında hiçbir eşyasını yanında getiremediğini ve bu nedenle her türlü yaşam malzemesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Gutalı bir aileyle görüşmesini aktaran Köşker, şunları kaydetti:
"Guta'dan hicret etmiş bir ailenin yanına gittiğimizde bir evin içinde 10 kişi kalıyordu. Anneleri bana 'Vallahi bu yaptığım sulu yemeğin suyunu pişirip içine kurumuş ekmek koyuyorum sonra bu ekmeği bir hafta boyunca çocuklarımla yiyoruz.
Aynı şekilde yaptığım çayın kurusunu dökmeyip birkaç defa daha bu kurumuş çay ile çay demliyorum.' İşte bu aileler bu şekilde yaşamlarını sürdürüyor.
Ramazan münasebetiyle her iftar bedeli 10 liradır. Suriye'nin farklı bölgelerinde yapacağımız günlük beş bin kişilik iftar organizasyonu için katkılarınızı bekliyoruz."
Yapılan duanın ardından insani yardım malzemelerinden oluşan 4 tır Suriye'ye uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?
Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz
Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...
2018 Ramazan'da ilk sahur hangi gün kaç saat oruç tutacağız?
Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum