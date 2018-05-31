Sınır ötesine ramazan yardımı

Bursa'da hayırseverlerden temin edilen 10 tırlık yardım malzemesi, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, ramazan dolayısıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri, BUTTİM Fuar Alanı'ndan 10 tıra yüklendikten sonra Suriye'ye götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Bursa Temsilcisi Hüseyin Kaptan, Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için ramazanda 25 tır yardım gönderdiklerini aktardı.

Ramazan sonuna kadar 30 tır yardım malzemesi göndermeyi hedeflediklerini belirten Kaptan, şunları kaydetti:

"Allah'a çok şükür henüz ramazan ayının ortasındayız ve bugünkü tırlarla 15 günde 25'inci tırımızı yolluyoruz. Yardım tırları ile birlikte bölgeye karışık gıda malzemelerinin yanı sıra un, hasta yatağı, çocuklar için bayramlık kıyafet de gönderdik. Merinos Park'ta düzenleyeceğimiz iftarın ardından da yine 15 tır yardım daha bölgeye göndereceğiz."

