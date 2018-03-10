Sınır ötesine yardım

KİLİS (AA) - Bursa'dan sınır ötesindeki Türk askeri ve Suriyelilere gönderilen 6 tır yardım malzemesi Suriye'ye geçti.

Bursa Valiliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonuyla başlatılan kampanya kapsamında iş adamlarının desteğiyle toplanan gıda ve giyecek malzemeleri Kilis'e ulaştı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere ve sınırda yaşayan Suriyelilere ulaştırılmak üzere kente ulaşan gıda ve giyecek yüklü 6 tır, Kilis'teki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Koordinasyon Merkezi'ne geldi.

Burada Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için toplanan malzemelerin yüklü olduğu tır, sınır ötesine geçti.

İHH Kilis Basın Biriminden Yakup Alaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk halkının savaşın başladığı ilk günden bu yana mazlum Suriye halkının yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Bursa'da toplanan 6 tır yardım malzemesinin Kilis'e ulaştığını belirten Alaca, "Mehmetçik'imiz için gönderilen tır, sınırı geçerek askerimizin bulunduğu bölgeye hareket etti. Diğer yardım malzemeleri ise ekiplerimiz tarafından sınır ötesinde yaşam mücadelesi veren Suriyelilere dağıtılmaya başlandı. Yardımlarını bizlere ulaştıran tüm Bursa halkına teşekkür ederiz." dedi.