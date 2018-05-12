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Sınır Tanımayan Doktorlar Taiz'deki faaliyetlerini durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 19:12 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Doktorlar Taiz'deki faaliyetlerini durdurdu

TAİZ (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen'in Taiz kentindeki faaliyetlerini güvenlik nedeniyle durdurduğunu açıkladı.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Taiz'de son haftalarda güvenlik zafiyetinin artması nedeniyle faaliyetlerin askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, hastanelerin güvenliği sağlanana, yaşananların tekrar etmeyeceği ve sağlık personelinin emniyeti güvence altına alınıncaya kadar faaliyetlerin sürdürülmeyeceği kaydedildi.

MSF'nin 2015'ten bu yana Taiz'deki hastanelere destek verdiği, çatışmalar süresince 15 binden fazla hasta ve yaralıya sağlık hizmeti sunduğunu, Taiz dışındaki çeşitli hastanelere de olağanüstü durumlarda destek verildiği ifade edildi.

Açıklamada, savaşın tüm taraflarına, korunan alanlar olması gereken hastanelere saygı duyma çağrısında bulunuldu.

MSF'nin bu kararı, geçen pazar günü Husilerin, bir hastaya suikast düzenlemek üzere Taiz'deki Sevra Hastanesine baskın düzenlemesi ve bina dışında el bombası patlatmasının ardından alındı.

Husiler, büyük bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolünde olan Taiz kentini yaklaşık 3 senedir kuşatma altında tutuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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MSF Sınır Tanımayan Doktorlar Taiz Yemen

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