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Sınır Tanımayan Doktorlara cinsel istismar suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 19:33 | Son Güncelleme

BBC'nin kimliğini gizli tuttuğu muhbirlere dayandırdığı haberde, yardım kuruluşunun çalışanlarının Afrika’da muhtaçlar ile ilaç karşılığında cinsel ilişki kurduğu iddia edildi

LONDRA (AA) - Yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorların (Medecins Sans Frontiers / MSF) çalışanlarının Afrika’da muhtaçlar ile ilaç karşılığında cinsel ilişki kurduğu iddia edildi.

İngiliz kamu yayım kuruluşu BBC’nin haberine göre, MSF bünyesinde çalışan yardım görevlileri Kenya, Liberya ve Orta Afrika’da ilaç karşılığında muhtaçlarla cinsel ilişkiye girdi.

Kimliği gizli tutulan ancak MSF’nin Londra bürosunda çalıştığı belirtilen bir muhbirin tanıklığına dayandırılan haberde, Kenya’da görev yapan üst düzey bir çalışanın, kuruluşun binasına fuhuş için genç kızlarla gelip gittiği öne sürüldü.

Habere göre, “Kızlar çok gençti ve fuhuş yaptıkları söylentisi vardı.” ifadesini kullanan muhbir, bunların MSF binasına cinsel ilişki için getirildiklerini iddia etti. MSF’nin kıdemli çalışanlarının, mevkilerini kendi yararları için kullandığını anlatan muhbir, MSF’nin olaylarla ilgili bilgisi olduğunu da ima etti. Muhbir, şunları ileri sürdü:

“Bazı yaşı ileri çalışanların ellerindeki gücü suistimal ettiğini hissettim. Uzun süredir oradaydılar ve Batılı bir yardım çalışanı olmanın sağladığı mevkiyi kendi amaçları için kullanıyorlardı. Bazı kadın avcısı kişilerin, görevden alınamayacak kadar büyük olduğuna dair yaygın bir his vardı."

- Ebola kurbanlarını istismar

Haberde tanıklığına yer verilen bir başka muhbir de MSF’nin kıdemli bir çalışanının Ebola salgını sırasında Liberya’da ilaç karşılığında cinsel ilişki kurma hikayelerini övünerek anlattığını öne sürdü.

MSF çalışanının “Liberya’daki kızlarla ilaç karşılığında ilişki kurmak o kadar kolay ki!” dediğini aktaran muhbir, “Bu adam, ebeveynlerini ebolaya kurban veren ve ilaç karşılığında her şeyi yapmaya hazır çok sayıda kız olduğunu ima ediyordu.” ifadesini kullandı.

Orta Afrika’da HIV ile mücadele alanında çalışan bir diğer muhbir de kuruluş içinde yerel halk ile cinsel ilişkinin “yaygın olarak ve arsızca” kurulduğunu söyledi. Kendisinin de cinsel tacize maruz kaldığını anlatan muhbir, olayı üstlerine şikayet ettiğinde ise işte kovulma tehdidi aldığını öne sürdü.

- Oxfam'la başlayan skandal zinciri

İngiliz Times gazetesinin şubat ayında yayımladığı araştırmada, 2010 depreminin ardından Haiti'ye yönelik yardım faaliyeti sırasında yaşanan cinsel istismar vakalarına dair yapılan iç soruşturmanın ardından görevini suistimal etmekle suçlanan 3 Oxfam çalışanının istifa ettiği, 4 çalışanın ise kovulduğu ortaya çıkmıştı.

Kuruluşun skandala dair hazırladığı gizli raporda, söz konusu kişilerin muhtaç durumdaki insanlara yardım karşılığı cinsel istismarda bulunmakla suçlandığına, cinsel istismara uğrayanların bir bölümünün "reşit olmayabileceğine" dikkat çekilmişti.

Haberin yayımlanmasının ardından Oxfam yetkilileri, olayın üzerini örtmekle suçlanmış, gönüllü olarak kuruluşun elçiliğini ve sözcülüğünü yapan çok sayıda ünlü durumu protesto ederek desteklerini çektiğini açıklamıştı.

UNICEF Başkan Yardımcısı Justin Forsyth da daha önce başkanlığını yaptığı Save the Children'da "kadınlara uygunsuz davranışlarda bulunduğunun" gündeme gelmesinin ardından istifa etmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) de üç yılda 21 personelinin "cinsel istismar" nedeniyle işten atıldığını veya istifa etmek zorunda kaldığını duyurmuştu.

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