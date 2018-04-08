Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Murteca'nın şehit edilmesine kınama

KUDÜS (AA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın görevi sırasında İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilmesini kınadı ve olaya ilişkin bağımsız soruşturma açılmasını istedi. RSF, Murteca'nın önceki gün abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altındaki barışçıl eylemleri takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edilmesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Örgütten yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerleri tarafından vurulduğu anda Murteca'nın üzerinde gazeteci olduğunu gösteren "Press" (basın) yazılı yeleğin bulunduğu vurgulandı. Murteca'nın şehit edilmesi hakkında bağımsız soruşturma açılmasını isteyen RSF, olayın faillerinin bulunarak cezalandırılmasını talep etti. Açıklamada, "İsrail güçlerinin birçok sivil ve gazetecinin yaralanmasına veya öldürülmesine neden olan aşırı güç kullanımını kınıyoruz." ifadesine yer verildi. "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde 6 Gazzeli gazetecinin daha yaralandığına işaret edilen açıklamada, İsrail hükümetinden gazetecilerin korunmasına özen gösterilmesi istendi.

İsrail ordusu ise "gazetecilerin hedef alınmadığını" ileri sürerek olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı. Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada 6 Nisan Cuma günü İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca hayatını kaybetmişti. Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 31'e yükseldi. - "Büyük Dönüş Yürüyüşü" Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.