SINIRA ASKERİ ARAÇ TAKVİYESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekâtı'nın 51’nci gününde, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda 40 konvoyluk askeri araç hareketliliği görüldü. Çeşitli kentlerden Kilis’e gönderilen 40 araçlık askeri konvoy, akşam saatlerinde kente ulaştı. Sınır kapısına konuşlanan askeri araçların, daha sonra operasyon bölgesine gönderileceği belirtildi.
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