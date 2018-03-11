HABER

SINIRA ASKERİ ARAÇ TAKVİYESİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 21:04 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekâtı'nın 51’nci gününde, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda 40 konvoyluk askeri araç hareketliliği görüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekâtı'nın 51’nci gününde, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda 40 konvoyluk askeri araç hareketliliği görüldü. Çeşitli kentlerden Kilis’e gönderilen 40 araçlık askeri konvoy, akşam saatlerinde kente ulaştı. Sınır kapısına konuşlanan askeri araçların, daha sonra operasyon bölgesine gönderileceği belirtildi.

CHP grup toplantısı iptal edildiCHP grup toplantısı iptal edildi
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştıTürkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı
Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç fotoğrafçılar Torul Kalesi Cam Seyir Terasında

Genç fotoğrafçılar Torul Kalesi Cam Seyir Terasında

Celal Adan: Milli ittifak şu anda 70'lere dayanmış durumdadır

Celal Adan: Milli ittifak şu anda 70'lere dayanmış durumdadır

İran'da Türk jeti düştü: Uçakta 11 kişi bulunuyordu(GENİŞ)

İran'da Türk jeti düştü: Uçakta 11 kişi bulunuyordu(GENİŞ)

Türk sahra hastanesinde doğan Arakanlı bebeğe 'Recep Tayyip' adı verildi

Türk sahra hastanesinde doğan Arakanlı bebeğe 'Recep Tayyip' adı verildi

İYİ Parti'de Hüseyin Tekin güven tazeledi

İYİ Parti'de Hüseyin Tekin güven tazeledi

Yüksekova'da cami duvarı dibine bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Yüksekova'da cami duvarı dibine bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.