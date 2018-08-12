HABER

Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 09:17 | Son Güncelleme

Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 3 Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi hudut askerlerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" diye anılan Hudut Birliği askerleri, devriyeleri sırasında Yunanistan'a geçme girişimindeki 3 kişiyi tespit etti.

Yakalananların FETÖ üyeliğinden aranması bulunan KHK ile ihraç edilen doktor Muhsin K. (28), KHK ile kapatılan örgütle bağlantılı okulda öğretmenlik yapan Tuba O. (27) ile yazılımcı Burak O. (33) oldukları belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların sorguları sürüyor.

PARTNERÇölün altındaki Türk mucizesiÇölün altındaki Türk mucizesi
Antalya'daki yerel gazetenin yıllar önceki küpürü sosyal medyayı salladıAntalya'daki yerel gazetenin yıllar önceki küpürü sosyal medyayı salladı
Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyorBedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Terör örgütü zanlı

En Çok Okunan Haberler

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

Deniz Çakır'dan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir ayrılık daha!

Deniz Çakır'dan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir ayrılık daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı

Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı

Sayısal Loto sonuçları 11 Ağustos: 9 devirli dev ikramiye ikiye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları 11 Ağustos: 9 devirli dev ikramiye ikiye bölündü!

İznik Gölü altındaki bulunan tarihi Apollon Tapınağı böyle görüntülendi

İznik Gölü altındaki bulunan tarihi Apollon Tapınağı böyle görüntülendi

Son dakika! Kırmızı listedeki terörist 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban öldürüldü

Son dakika! Kırmızı listedeki terörist 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban öldürüldü

Günlük burç yorumları: 12 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 12 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Burdur'da nefes borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti

Burdur'da nefes borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.