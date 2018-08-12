Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 3 Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi hudut askerlerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" diye anılan Hudut Birliği askerleri, devriyeleri sırasında Yunanistan'a geçme girişimindeki 3 kişiyi tespit etti.
Yakalananların FETÖ üyeliğinden aranması bulunan KHK ile ihraç edilen doktor Muhsin K. (28), KHK ile kapatılan örgütle bağlantılı okulda öğretmenlik yapan Tuba O. (27) ile yazılımcı Burak O. (33) oldukları belirlendi.
Gözaltına alınan zanlıların sorguları sürüyor.
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