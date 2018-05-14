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Sınırda 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:22 | Son Güncelleme

Sınırda 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski askerler ile avukatın da arasında bulunduğu 5 kişi, Yunanistan sınırında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçecek bir grubun iki araçla Edirne'ye geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ankara ve Gaziantep plakalı iki otomobili Osmanlı köyünde durduran ekipler, emekli Kurmay Binbaşı E.K. (40), meslekten ihraç edilen eski Jandarma Yüzbaşılar İ.T. (36) ve M.K. (35), avukat A.O. (39) ve sürücü M.S.'yi (26) gözaltına aldı.

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