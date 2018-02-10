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Sınırda büyük hareketlilik

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 22:35 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırına çok sayıda asker ve mühimmat sevkıyatı yapıldı.

Sınırda büyük hareketlilik

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırdaki hareketlilik de arttı. Yoğun çatışmaların yaşandığı Suriye sınırına çok sayıda OBÜS, tank ve asker sevkıyatı yapıldı. Sevkıyatlar polis eskortu eşliğinde gerçekleştirildi. Sınır bölgesine giden askerleri gören vatandaşlar "En büyük asker bizim asker" sloganları atarak Mehmetçiklere destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı Suriye sınır

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