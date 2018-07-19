Sınırda görevli mayın arama köpeklerine bakım

Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğü tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır karakolları ve Zeytin Dalı Harekatı'nda yürüttüğü terör operasyonlarına önemli katkılar sağlayan mayın arama köpeklerinin bakımı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından Veteriner İşler Müdürlüğüne getirilen mayın ve bomba arama ile özel operasyonlarında görev alan 8 köpeğin aşılama, bakım ve tedavi işlemlerini yapıldı.

Bakım süreçlerinin ardından Aleyna, Akil, Baka, Fadiş, Afet, Akben, Ekin ve Asya isimli mayın arama köpekleri, yeni görevleri için birliklerine gönderildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tüm terör operasyonlarında mayın arama köpeklerinin önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Vatana hizmetin görevlerin en yücesi olduğunu ve bu kutlu davada Mehmetçik'in her zaman yanında bulunduklarını vurgulayan Çınar, şunları kaydetti:

"Onları cephede sıcak savaş verirken bizler de bulunduğumuz yerlerde ülkemize hizmet etmek için gece-gündüz demeden çalışmalıyız. Afrin'de terör örgütlerine yönelik gerçekleşen operasyonlarda mayın arama-tarama görevlerinde bulunan, bu şanlı mücadele sırasında askerlerimizin gözü konumunda olan mayın ve bomba arama köpeklerinin periyodik aşılama, bakım, tedavi ve tüm kontrolleri Veteriner İşler Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır."

