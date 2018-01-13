Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı.
Türkiye'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Tankların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
ERDOĞAN, "NE YAPACAĞIMIZI GÖRECEKLER" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşananlara tepki göstermiş ve "Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör koridorunu bıçakla keser gibi kesip attık. İdlib operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler." demişti.
Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı
ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı
Marmaris doluya teslim oldu!
Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız
Sınırda hareketli dakikalar! Erdoğan operasyon sinyali vermişti
Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu
Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti
Bu kuşlar ormanları bilerek yakıyor
Ülke açlıktan kırılıyor, bakın o ne yapıyor
Okuyucu Yorumları 14 yorum