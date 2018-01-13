Sınırda hareketli dakikalar! Erdoğan operasyon sinyali vermişti

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı.

Türkiye'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Tankların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

ERDOĞAN, "NE YAPACAĞIMIZI GÖRECEKLER" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşananlara tepki göstermiş ve "Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör koridorunu bıçakla keser gibi kesip attık. İdlib operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler." demişti.