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Sınırda hareketli dakikalar! Erdoğan operasyon sinyali vermişti

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 20:15 | Son Güncelleme 7 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı. Türkiye'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.

Sınırda hareketli dakikalar! Erdoğan operasyon sinyali vermişti

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı.

Türkiye'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Tankların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

ERDOĞAN, "NE YAPACAĞIMIZI GÖRECEKLER" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşananlara tepki göstermiş ve "Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör koridorunu bıçakla keser gibi kesip attık. İdlib operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler." demişti.

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!
TSK, Afrin kuşatması için hazır durumda...
Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası
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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Türkiye hatay Suriye sınır sevkıyat

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Erdoğan büyük bir kumar oynuyor.Amerikalılar pkk ya 4900 tır dolusu silah verdi.Bunları yenmemiz çok zor hatta imkansız.
_Suriyede ikinci bir Kandilin oluşturulmasına Türkiye İzin Vermemelidir" deyişimizin Üzerinden tam BEŞYIL geçti Reis in Suriye de ki tek hatâsı şu__ Uçuşa yasak Bölge için,iki yıl ABD de ile beraber harekat düzenlemek için Beklemesiydi En Baştan Girecektik Suriye'ye ve GÜVENLİ BÖLGEYİ BİZ KURACAKTIK Tıpkı Cerablus ve El Bab ta yaptığımız gibi (Ve AFRİN de de yapacağımız gibi) Bu sayede 4 Milyon Suriyelide Türkiyeye geçmiş olmazdı Ama Neden Gecikildiği 15 Temmuzda bellioldu Memleketette O KADAR ÇOK ABD Köpeği varmışki yeni anlayabildik ve bazıları hâlâ salyalarını saçıyor yorumlarında
bu adam gider ayak ülkeyi savaşa sürükleyecek ekonomi kirizi sebebi savaş yapacak . ülkenin dış politikası müşteri politikası olmuş fransa ses çıkarmasın diye daha önce alınan ve kullanılmayan uçaklara ek olara onlarca ucak aldı sirbistanda et ithal ediyor bizim acemi bakanda diyor onların gönlünü alıyoruz kendi çiftçisine bakmıyor günlü kaldımı kalmadı mi .ada alıyor ihya edecek göya afrikada tarım arazisi kıraliyorlar.sanki burda arazi yok .tarım batmış dış politika batmış adalet batmış eğitim batmış kısaca hükümet batmış ohal var diye gören olmuyor
helal olsun reis, vur ypg yi abd inlesin.
Artık gereken yapılmalı her gecen gun türkiyenin aleyhıne işliyoooo laf degıl icraat zamanı İdam cezasıda bir an önce gelmeli ilk vatana ihanet için gelmeli içimizde hahinler baya bi çogaldı Türkiyenin zor gununde bu hahınler bizi sırtımızdan hancerler Türkiye artık ona göre hareket etmeli dostuna guven düsmanında gözunun yasına bakmaması lazım yoksa sonumuz karanlık olur
Reis ver emri Ayşe Tatile çıksın !
4900 Tır Tank,Füze,Havan,Vs Silah Eğitilen Binlerce Terörist Oraya Konuşlanan Abd Askerleri 5 Öbüs Atmayla Olmaz ki Neyi Bekledik ki Bu Zamana Kadar Daha Çok Şehit Vermek İçin Bütün Ortamın Hazırlanmasını mı?Yılanın Başını Ezmeliydik Geç Kalındı Gibi.
büyüksün erdoğan
arkandayız reis
allahına kurban reis.sen başımızda ol dimdik dur hiçbir çakal yanaşmaya bile cesaret edemez.
Afrini almak için değil...Zarrap davasındaki pazarlıkta ...yalandan göstermelik savaş yapılıp akdenize açılan koridor tamamlanması için yardım edilecek ve Hatayı da verecekler...Olan bizim yavrularımıza olacak...Ne yapalım arkalarında Amarika var denilecek
Bu Naraları Atanlar önce Kendi Çocuklarını göndersinlerde görelim hadi bakalım
ALLAHIM Yar ve yardımcısı olsun mübarek ordumuzun ... Barış huzur ve kimsesizlerin kimsesi olmayı her zaman başaran aziz kardeşlerim ...
Allah ayağınızı taşa değdirmesin.kazasız,belasız zaferle eve dönmeyi nasip etsin.iç ve dış hainlere karşı...
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