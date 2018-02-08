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Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 14:57 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) topçu birliklerince ateş altına alındı.

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

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Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, havan ve obüslerle vuruluyor.

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Kente gelen çok sayıda askeri aracın birliklere sevkıyatı sürerken askeri yetkililer de sınır karakollarını ziyaret etti.

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DİKKAT ÇEKEN ARAÇ

Bu arada, sinyal kesici askeri araçların sınır hattında devriye gezmesi dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
hatay reyhanlı TSK sinyal kesici araç

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hz.ALİ ŞEHİT OLARAK RUHUNU TESLİM EDERKEN ŞÖYLE DEMİŞ ( KABENİN RABBİNE ANDOLSUN VALLAHİ KAZANDIM )
hadi neyse pkk kck eklediniz millet yedi bu deaş nerden cikti nerdedir kac kisiler ypg ile iliskileri hangi seviyede bunlar 4 senedir birbiriyle catisiyor ne zaman baris imzaladilar
her şeyi haber yapın kaç araç kaç asker ne zaman nerrden nereye hangi silahlarla gidiyor düşmanın istihbarata ihtiyacı bile kalmıyor
Suriye, İsrail tarafından atılan füzeleri hava savunma sistemleri ile karşıladı. Fakat Suriye'nin hava savunma sistemleri zayıfladığı için Abd'nin hava harekatına karşılık veremedi. Bu yüzden Rusya tarafından, Türk savaş uçaklarının bir süre Suriye'ye uçmamasını istedi. Abd'nin bundan sonraki yapacağı herhangi bir hava saldırısında savaş uçaklarının düşürüleceği kanısına vardım. Fakat bu durum bizim hava harekatı alanımızı daraltmış oldu. Teknik konuları bilmiyorum ama haberleri uç uca eklediğimde bu sonuca vardım.
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