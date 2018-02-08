Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, havan ve obüslerle vuruluyor.
Kente gelen çok sayıda askeri aracın birliklere sevkıyatı sürerken askeri yetkililer de sınır karakollarını ziyaret etti.
DİKKAT ÇEKEN ARAÇ
Bu arada, sinyal kesici askeri araçların sınır hattında devriye gezmesi dikkati çekti.
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